Более 100 автомобилей застряли в снежном плену в Абайской области

По состоянию на 16 февраля из-за ухудшения погодных условий на дорогах Кокпектинского района Абайской области парализовало движение и возникло скопление автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Общее количество застрявших авто – 116, из них 100 легковых, 15 грузовых и 1 автобус, сообщило МЧС.

"В настоящее время данные транспортные средства находятся в колонне, из-за снежных переметов и нулевой видимости не могут продолжить движение".

На место затора направлены силы и средства ДЧС региона.

В данный момент в село Кокпекты спасателями эвакуировано 7 человек. В медицинской помощи не нуждаются.

Из города Семей направлены дополнительные силы и средства в количестве 25 человек личного состава и техника высокой проходимости.

Также школьников Семея, Астаны и других городов перевели на дистанционное обучение.



По состоянию на 06:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях.