Более 100 автомобилей застряли в снежном плену в Абайской области
Фото: МЧС РК
По состоянию на 16 февраля из-за ухудшения погодных условий на дорогах Кокпектинского района Абайской области парализовало движение и возникло скопление автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Общее количество застрявших авто – 116, из них 100 легковых, 15 грузовых и 1 автобус, сообщило МЧС.
"В настоящее время данные транспортные средства находятся в колонне, из-за снежных переметов и нулевой видимости не могут продолжить движение".
На место затора направлены силы и средства ДЧС региона.
В данный момент в село Кокпекты спасателями эвакуировано 7 человек. В медицинской помощи не нуждаются.
Из города Семей направлены дополнительные силы и средства в количестве 25 человек личного состава и техника высокой проходимости.
Также школьников Семея, Астаны и других городов перевели на дистанционное обучение.
По состоянию на 06:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях.
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