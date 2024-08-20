Более миллиона тенге отсудила кызылординка за незаконное увольнение

Городской суд Кызылорды восстановил сотрудницу одной из госорганизаций на прежней работе. Кроме этого, работодателя обязали выплатить ей более 1 млн тенге за вынужденные прогулы, передает Zakon.kz.

В Кызылординский городской суд обратилась кызылординка, проработавшая в одной из госорганизаций 25 лет. Она просила суд восстановить ее в прежней должности.

"Истец работала главным специалистом, общий трудовой стаж в этой организации был 25 лет. С 1999 года она пять лет была лаборантом, а после экспертом. Однако с ней расторгли трудовой договор, не уведомив заранее. О прекращении работы она узнала только из приказа, который был подготовлен на основании решения аттестационной комиссии. По ее решению она, как главный специалист, не прошла аттестацию", – рассказал руководитель администратора Кызылординского городского суда Нурила Дуйсенова.

Женщина была не согласна с увольнением. К тому же, она одна воспитывает двух несовершеннолетних детей и выплачивает ипотеку.

Решением суда иск кызылординки удовлетворили, приказ ответчика признан незаконным и отменен. Женщина вернулась на свое рабочее место в той же должности – главного эксперта. Также работодатель выплатил ей среднюю заработную плату за дни вынужденного прогула в размере 1 097 079 тенге.

Ранее сообщалось, что Верховный суд взыскал с Министерства по чрезвычайным ситуациям РК более 1 млн тенге в пользу уволенного сотрудника.