Какие улицы перекроют в Алматы 25 февраля

В акимате Алматы сообщили Zakon.kz, что 25 февраля 2024 года в городе пройдет забег Winter Run 2024. Также в ведомстве рассказали о перекрытии движения по пр. аль-Фараби и изменению движений общественного транспорта.

Согласно данным ведомства, будет перекрыто движение по северной стороне пр. аль-Фараби от бульвара Мендикулова до Esentai Mall с 7:50 до 10:45, с 8:30 до 10:30 по пр. аль-Фараби от Esentai Mall до пр. Гагарина.

При этом южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд будет организован в восточном направлении по ул. Тимирязева.

Кроме того, участок улицы Западный Желтоксан от пр. аль-Фараби до ул. Ганди будет перекрыт с 4:00 до 12:00.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в связи с соревнованием временно будет изменено движение следующих маршрутов с 6:00 до 11:00: