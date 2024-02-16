Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие улицы перекроют в Алматы 25 февраля

Какие улицы перекроют в Алматы 25 февраля Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы сообщили Zakon.kz, что 25 февраля 2024 года в городе пройдет забег Winter Run 2024. Также в ведомстве рассказали о перекрытии движения по пр. аль-Фараби и изменению движений общественного транспорта.

Согласно данным ведомства, будет перекрыто движение по северной стороне пр. аль-Фараби от бульвара Мендикулова до Esentai Mall с 7:50 до 10:45, с 8:30 до 10:30 по пр. аль-Фараби от Esentai Mall до пр. Гагарина.

При этом южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд будет организован в восточном направлении по ул. Тимирязева.

Кроме того, участок улицы Западный Желтоксан от пр. аль-Фараби до ул. Ганди будет перекрыт с 4:00 до 12:00.

Какие улицы перекроют в Алматы 25 февраля

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в связи с соревнованием временно будет изменено движение следующих маршрутов с 6:00 до 11:00:

  • №15 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №31 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №32 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
  • №34 – в южном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом пр. аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" - ул. Мустафина – далее по схеме;
  • №38 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №45 – в южном направлении – пр. Достык – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №62 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №63 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
  • №67 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №77 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №86 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №101 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №103 – в южном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом пр. аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
  • №116 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №127 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
  • №135 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
  • №211 – в южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

Читайте также

Популярную услугу в сфере земельного кадастра казахстанцы могут получить онлайн
Популярную услугу в сфере земельного кадастра казахстанцы могут получить онлайн
В Алматы мужчину осудили за призывы к совершению акта терроризма
В Алматы мужчину осудили за призывы к совершению акта терроризма
Казахстан аэропорт Алматы
Антисанитария и переполненные залы: навести порядок просят в аэропорту Алматы
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: