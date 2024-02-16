Какие улицы перекроют в Алматы 25 февраля
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы сообщили Zakon.kz, что 25 февраля 2024 года в городе пройдет забег Winter Run 2024. Также в ведомстве рассказали о перекрытии движения по пр. аль-Фараби и изменению движений общественного транспорта.
Согласно данным ведомства, будет перекрыто движение по северной стороне пр. аль-Фараби от бульвара Мендикулова до Esentai Mall с 7:50 до 10:45, с 8:30 до 10:30 по пр. аль-Фараби от Esentai Mall до пр. Гагарина.
При этом южная сторона пр. аль-Фараби будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд будет организован в восточном направлении по ул. Тимирязева.
Кроме того, участок улицы Западный Желтоксан от пр. аль-Фараби до ул. Ганди будет перекрыт с 4:00 до 12:00.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также в связи с соревнованием временно будет изменено движение следующих маршрутов с 6:00 до 11:00:
- №15 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №31 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №32 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
- №34 – в южном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом пр. аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" - ул. Мустафина – далее по схеме;
- №38 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №45 – в южном направлении – пр. Достык – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №62 – в западном направлении – пр. аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №63 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме;
- №67 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №77 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №86 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №101 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №103 – в южном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом пр. аль-Фараби – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
- №116 – в северном направлении – пр. аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №127 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
- №135 – в южном направлении – ул. Навои – пр. аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
- №211 – в южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. аль-Фараби - далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.
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