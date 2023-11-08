Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября

12 ноября в Алматы из-за забега "City Run 2023" будет частично перекрыто движение на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Движение на ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова (площадь "Астана") будет перекрыто с 04:00 до 11:00. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении – по пр. Абая.



Движение на ул. Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана будет перекрыто с 07:45 до 09:40. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении – по пр. Абая.

Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко будет закрыто с 08:00 до 09:30. Альтернативный проезд по пр. Сейфуллина.

Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20. Альтернативный проезд – по пр. Абая.

Движение по ул. Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд – по пр. Назарбаева.

Движение по ул. Богенбай батыра от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении – по пр. Абая.

Движение по пр. Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд – по пр. Назарбаева и пр. Сейфуллина.

Как отметили организаторы, City Run – это завершающий забег сезона, который проходит по самому центру города.

Бег в Алматы – активно развивающееся направление. В городе с красивыми пейзажами и развитой инфраструктурой этот вид спорта становится одним из самых популярных. Редакция Zakon.kz подготовила подборку парков для тех, кто только начинает свой беговой путь.