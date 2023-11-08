Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября

Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября Фото: Zakon.kz
12 ноября в Алматы из-за забега "City Run 2023" будет частично перекрыто движение на дорогах, сообщает Zakon.kz.
  • Движение на ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова (площадь "Астана") будет перекрыто с 04:00 до 11:00. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении – по пр. Абая.
  • Движение на ул. Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана будет перекрыто с 07:45 до 09:40. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении – по пр. Абая.
  • Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко будет закрыто с 08:00 до 09:30. Альтернативный проезд по пр. Сейфуллина.
  • Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20. Альтернативный проезд – по пр. Абая.
  • Движение по ул. Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд – по пр. Назарбаева.
  • Движение по ул. Богенбай батыра от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении – по пр. Абая.
  • Движение по пр. Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45. Альтернативный проезд – по пр. Назарбаева и пр. Сейфуллина.

Как отметили организаторы, City Run – это завершающий забег сезона, который проходит по самому центру города. 

Бег в Алматы – активно развивающееся направление. В городе с красивыми пейзажами и развитой инфраструктурой этот вид спорта становится одним из самых популярных. Редакция Zakon.kz подготовила подборку парков для тех, кто только начинает свой беговой путь.

Читайте также

фермеры не получили компенсацию в связи с засухой
Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений
штормовое предупреждение
Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг
попытка суицида
В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления