Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы члена экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир" приговорили к 5,5 годам

В Алматы мужчину осудили за призывы к совершению акта терроризма Фото: pixabay
Член экстремистской организации приговорен к 5,5 годам тюрьмы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении по противодействию терроризму, мужчина был задержан в октябре прошлого года в результате спецоперации, проведенной при содействии ДПЭ МВД РК и ДКНБ Алматы.

"По оперативным данным, он – активный участник экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", ранее судимый по четырем статьям УК РК. В ходе проведения санкционированных обысков по адресам проживания фигуранта изъята различная религиозная литература", – говорится в сообщении.

На днях приговором Алмалинского районного суда он был признан виновным в пропаганде терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма и приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции 3 января 2024 года задержан житель Карагандинской области. Он подозревается в пропаганде терроризма по месту работы и посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

Читайте также

В Казахстане увеличилось число дорожных аварий в 2023 году
В Казахстане увеличилось число дорожных аварий в 2023 году
новая ипотечная программа
С 1 марта в Казахстане стартует новая ипотечная программа: названы условия
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Диана Абдуллаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Глава КТЖ озвучил свою зарплату
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Совладелец крупнейшего предприятия Казахстана арестован
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Резкое похолодание до минус 22 градусов ожидается в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: