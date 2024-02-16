В Алматы члена экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир" приговорили к 5,5 годам

Член экстремистской организации приговорен к 5,5 годам тюрьмы в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении по противодействию терроризму, мужчина был задержан в октябре прошлого года в результате спецоперации, проведенной при содействии ДПЭ МВД РК и ДКНБ Алматы.

"По оперативным данным, он – активный участник экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", ранее судимый по четырем статьям УК РК. В ходе проведения санкционированных обысков по адресам проживания фигуранта изъята различная религиозная литература", – говорится в сообщении.

На днях приговором Алмалинского районного суда он был признан виновным в пропаганде терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма и приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции 3 января 2024 года задержан житель Карагандинской области. Он подозревается в пропаганде терроризма по месту работы и посредством социальных сетей. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.