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МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир"

МВД Казахстана ликвидировало ячейку экстремистов "Хизб-ут-Тахрир", фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 10:07 Фото: YouTube/mvdkontent
В городе Кентау Туркестанской области ликвидирована законспирированная ячейка религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир". Об этом сегодня, 4 ноября 2024 года, заявили в Министерстве внутренних дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, оперативно-розыскные мероприятия проводились подразделением по противодействию экстремизму МВД при содействии Комитета национальной безопасности.

"Идеология данной организации направлена на свержение светского конституционного строя и внедрение норм "шариата" в стране. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены факты пропаганды членами группы идей терроризма, а также оскорбления религиозных чувств и неполноценности граждан иных верований. Члены ячейки использовали интернет-ресурсы для получения и распространения лекций иностранных радикальных проповедников "Хизб-ут-Тахрир".Пресс-служба МВД РК

По данным ведомства, лидер группы ранее уже был осужден за участие в деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации.

"В результате проведенных мер задержаны 10 членов ячейки. Во время обысков по местам их проживания изъято значительное количество религиозно-экстремистской литературы и другие вещественные доказательства".Пресс-служба МВД РК

В настоящее время ведется досудебное расследование по признакам пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни.

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30 октября 2024 года стало известно, что МВД Казахстана провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и подлежащих задержанию лиц, находящихся в розыске. За два дня установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников.

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