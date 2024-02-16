Почти 2,5 тыс авто застряли на трассах Казахстана в непогоду: ограничение действует на 100 участках

По состоянию на 06:00, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях, сообщает Zakon.kz.

"Казавтожол" отмечает, что на дорогах республики сейчас буран, снег, ветер, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин, гололед, понижение температуры воздуха.



Абайская область – 9 участков (1243 км).

Задействовано 16 единиц техники и 22 человек. Скопление транспорта на участке – 46 ед. (11 грузовых, 35 легковых)

Акмолинская область – 27 участков (2201 км)

Задействовано 2 единиц техники и 4 человек. Скопление транспорта на участке – 39 ед. (грузовых)

Актюбинская область – 5 участков (778 км)

Задействовано 29 единиц техники и 50 человек. Скопление транспорта на участке – 2080 ед. (грузовых)

Алматинская область – 1 участок (84 км)

Задействовано 8 единиц техники и 8 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Атырауская область – 1 участок (9 км)

Задействовано 1 единиц техники и 2 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Восточно-Казахстанская область – 5 участков (408 км)

Задействовано 18 единиц техники и 29 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Жамбылская область – 1 участок (450 км)

Задействовано 9 единиц техники и 9 человек. Скопление транспорта на участке – 40 ед. (грузовых).

Жетысуская область – 1 участок (100 км)

Задействовано 7 единиц техники и 15 человек. Скопление транспорта на участке – 50 ед. (грузовых).

Западно-Казахстанская область – 1 участок (133 км)

Задействовано 1 единиц техники и 1 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Карагандинская область – 8 участков (1158 км)

Задействовано 26 единиц техники и 28 человек. Скопление транспорта на участке – 52 ед. (грузовых).

Костанайская область – 11 участков (1508 км)

Задействовано 5 единиц техники и 7 человек. Скопление транспорта на участке – 104 ед. (грузовых).

Кызылординская область – 1 участок (815 км)

Задействовано 2 единиц техники и 3 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Павлодарская область – 9 участков (1624 км)

Задействовано 10 единиц техники и 11 человек. Скопление транспорта на участке – 61 ед. (60 грузовых, 1 общественный).

Северо-Казахстанская область – 15 участков (1924 км)

Задействовано 6 единиц техники и 6 человек. Скопление транспорта на участке – 17 ед. (16 грузовых, 1 общественный).

Туркестанская область – 2 участка (283 км)

Задействовано 1 единиц техники и 2 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

Улытауская область – 3 участка (543 км)

Задействовано 3 единиц техники и 5 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 13261 км. Скопление транспорта на участке – 2489 ед. (2452 грузовых, 35 легковых, 2 общественных).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 141 единиц техники и 196 человек.

В 13 областях Казахстана на 16 февраля объявлено штормовое предупреждение. На большей части республики прогнозируют морозы до -36, снегопад и туман.

