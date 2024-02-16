Почти 2,5 тыс авто застряли на трассах Казахстана в непогоду: ограничение действует на 100 участках
"Казавтожол" отмечает, что на дорогах республики сейчас буран, снег, ветер, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин, гололед, понижение температуры воздуха.
Абайская область – 9 участков (1243 км).
Задействовано 16 единиц техники и 22 человек. Скопление транспорта на участке – 46 ед. (11 грузовых, 35 легковых)
Акмолинская область – 27 участков (2201 км)
Задействовано 2 единиц техники и 4 человек. Скопление транспорта на участке – 39 ед. (грузовых)
Актюбинская область – 5 участков (778 км)
Задействовано 29 единиц техники и 50 человек. Скопление транспорта на участке – 2080 ед. (грузовых)
Алматинская область – 1 участок (84 км)
Задействовано 8 единиц техники и 8 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
Атырауская область – 1 участок (9 км)
Задействовано 1 единиц техники и 2 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
Восточно-Казахстанская область – 5 участков (408 км)
Задействовано 18 единиц техники и 29 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
Жамбылская область – 1 участок (450 км)
Задействовано 9 единиц техники и 9 человек. Скопление транспорта на участке – 40 ед. (грузовых).
Жетысуская область – 1 участок (100 км)
Задействовано 7 единиц техники и 15 человек. Скопление транспорта на участке – 50 ед. (грузовых).
Западно-Казахстанская область – 1 участок (133 км)
Задействовано 1 единиц техники и 1 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
Карагандинская область – 8 участков (1158 км)
Задействовано 26 единиц техники и 28 человек. Скопление транспорта на участке – 52 ед. (грузовых).
Костанайская область – 11 участков (1508 км)
Задействовано 5 единиц техники и 7 человек. Скопление транспорта на участке – 104 ед. (грузовых).
Кызылординская область – 1 участок (815 км)
Задействовано 2 единиц техники и 3 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
Павлодарская область – 9 участков (1624 км)
Задействовано 10 единиц техники и 11 человек. Скопление транспорта на участке – 61 ед. (60 грузовых, 1 общественный).
Северо-Казахстанская область – 15 участков (1924 км)
Задействовано 6 единиц техники и 6 человек. Скопление транспорта на участке – 17 ед. (16 грузовых, 1 общественный).
Туркестанская область – 2 участка (283 км)
Задействовано 1 единиц техники и 2 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
Улытауская область – 3 участка (543 км)
Задействовано 3 единиц техники и 5 человек. Скопление транспорта на участке – отсутствует.
По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 13261 км. Скопление транспорта на участке – 2489 ед. (2452 грузовых, 35 легковых, 2 общественных).
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 141 единиц техники и 196 человек.
В 13 областях Казахстана на 16 февраля объявлено штормовое предупреждение. На большей части республики прогнозируют морозы до -36, снегопад и туман.