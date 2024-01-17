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Законодательство РК

Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям

МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям Фото: Zakon.kz
Полиция призывает казахстанских водителей не выезжать на трассы в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев напомнил, что при ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей.

"В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Всего с начала зимы было осуществлено свыше одной тысячи закрытий дорог, в том числе в январе текущего года – более трехсот".Кайсар Султанбаев

Как отмечено на сайте МВД РК, информация о ситуации на конкретных участках дорог доводится до населения через средства массовой информации и путем рассылки на мобильные телефоны.

"Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей. В случаях ограниченной видимости патрульный автомобиль с включенными маячками движется спереди и является ориентиром для движения остальных автомобилей. В текущем году в ходе закрытия дорог уже осуществлено сопровождение более 15 тысяч транспортных средств, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребенка и 117 автомобилей".Кайсар Султанбаев

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Султанбаев заявил, что в случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до пяти суток, а за повторное "непослушание" в течение года – до десяти суток.

С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей.

"Водители! При неблагоприятных погодных условиях не выезжайте на дальние расстояния, воздержитесь от загородных поездок! Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску!"Кайсар Султанбаев

В начале января стало известно, что полицейские Карагандинской области гнались 100 км за водителем по закрытой трассе.

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