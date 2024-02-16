В Казахстане увеличилось число дорожных аварий в 2023 году

В Казахстане за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 15 886 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 22 097 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики, в сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество происшествий увеличилось на 7,1%, пострадавших – на 2,5%.

При этом в ведомстве отметили, что в декабре 2023 года на учет поставлено 179,4 тыс. единиц автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 44,5%, в том числе автобусов – на 24,5%, легковых автомобилей – на 45,2% и грузовых автомобилей – на 38%.

"Всего за январь-декабрь 2023 года зарегистрировано 1 191,3 тыс. автотранспортных средств, по сравнению с аналогичным периодом количество регистраций увеличилось в 1,6 раза. По состоянию на 1 января 2024 г. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 326,8 тыс. единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы", – говорится в сообщении.

По году выпуска автопарк Казахстана на 1 января 2024 года выглядит следующим образом:

свыше 20 лет – 2 459 тыс. автомобилей

от 10 до 20 лет – 1 265,6 тыс. автомобилей

от 7 до 10 лет – 680,7 тыс. автомобилей

от 3 до 7 лет – 590,8 тыс. автомобилей

менее 3 лет – 319,7 тыс. автомобилей

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за снежного апокалипсиса произошло 82 дорожно-транспортных происшествия, девять из которых – с пострадавшими. В обычный день (сутки) в городе регистрируют примерно 60 ДТП.



