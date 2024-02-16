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Сколько ДТП произошло в Алматы из-за снежного апокалипсиса

Сколько ДТП произошло в Алматы из-за снежного апокалипсиса Фото: Zakon.kz
В Алматы с утра 16 февраля 2024 года начался дождь, который перешел в снегопад. Из-за обрушившейся на южную столицу непогоды в городе образовались 10-бальные пробки. Корреспондент Zakon.kz узнал в департаменте полиции мегаполиса, сколько же аварий произошло на дорогах.

По данным полицейских, с 6:00 в городе произошло 82 дорожно-транспортных происшествия, девять из которых – с пострадавшими.

"В обычный день (сутки) регистрируют примерно 60 ДТП. Но сутки еще не истекли, окончательная цифра будет завтра в 6:00".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее из-за резкого ухудшения погодных условий Департамент полиции Алматы призвал участников дорожного движения к бдительности и осторожности.

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Также в ДП Алматы напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД и соблюдении мер безопасности.

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Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
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