35 человек спасли из снежного заноса в Абайской области

Спасатели эвакуировали 35 человек из снежного заноса в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

"Силами ДЧС области Абай при помощи техники высокой проходимости эвакуировано еще 35 человек, четверо из них дети", – говорится в сообщении МЧС.





Вместе с тем, в АО "КазАвтоЖол" сообщили, что дорожники на автодороге республиканского значения Омск – Майкапшагай в Абайской области неустанно борются с трудностями, вызванными неблагоприятными погодными условиями.

"Работа продолжается непрерывно в круглосуточном режиме. В условиях неустойчивой погоды, с сильным снегопадом и метелью, видимость ограничена. Уважаемые пользователи дорог республиканского значения, просим вас воздержаться от выезда на дальние поездки до стабилизации погоды", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время из снежных заносов спасено и эвакуировано порядка 200 человек, из них 9 детей. Спасенные доставлены в село Калбатау. В медицинской помощи не нуждаются.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, подчеркнули в МЧС.

Ранее МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям. Ведомство рекомендовало временно избегать поездок по автодорогам.