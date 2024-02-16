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Скандал разгорелся между руководителями Атырауского НПЗ: в КМГ сделали заявление

Скандал разгорелся между руководителями Атырауского НПЗ: в КМГ сделали заявление Фото: primeminister.kz
Заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский НПЗ" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.

По словам Адилета Шошанбасова, на заводе произошла остановка циркуляционного компрессора. 

"Генеральный директор посетил объект, и дал команду отделу корпоративной безопасности и охране завода оцепить установку. Также были запрошены объяснительные с руководства установки и эксплуатационного персонала для генерального директора, а также отдельные пояснительные записки для начальника отдела корпоративной безопасности. При этом персонал должен был незамедлительно писать объяснительные, а не безопасно останавливать установку, что является грубейшим нарушением промышленной безопасности стратегического объекта страны. Данные препятствия действиям персонала установки привели к панике людей. В состоянии тревожности персонала могли быть приняты неправильные решения и последствия могли быть плачевными. Это могло привести к пожару, взрыву, гибели людей и т.д. Данные действия были доведены до моего сведения, и я отменил командировку в город Алматы", – подчеркивается в заявлении.

Также замдиректора АНПЗ сообщил, что в ходе разговора его начальник повысил на него голос и нецензурно выражался.

"С этого момента началась словесная перепалка с ним. На что охранники генерального директора ворвались в кабинет и вывели нас силой с кабинета. При выводе нас со стороны генерального директора была дана команда своим охранникам, один из которых не является работником завода, нас всех "избить" и "выбросить" за территорию завода", – говорится в обращении.

Комментарий "КазМунайГаз"

"По фактам касательно ситуации на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, изложенным в последних публикациях в соцсетях, АО НК "КазМунайГаз" сообщает, что вся информация принята к изучению. Специальная комиссия в ближайшее время проведет детальную проверку на предприятии", – прокомментировали в компании.

Отмечается, что на текущий момент АНПЗ продолжает работу в штатном режиме, производственный процесс в целом не нарушен.

Ранее сообщалось о назначении нового генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ). Им стал Галымжан Жусанбаев. На этом посту он сменил Мурата Досмуратова.


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