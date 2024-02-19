Гендиректора и главного инженера Атырауского НПЗ сняли с должностей

По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО АНПЗ Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера А. Шошанбаcова, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора ТОО АНПЗ Лызлова Олега Александровича до принятия дальнейших решений.

"Завод продолжает производство и отгрузку нефтепродуктов в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о назначении нового генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ). Им стал Галымжан Жусанбаев. На этом посту он сменил Мурата Досмуратова.

16 февраля 2024 года стало известно, что заместитель генерального директора – главный инженер ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" Адилет Шошанбасов обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении.

Затем с письмом к главе государству обратился генеральный директор АНПЗ Галымжан Жусанбаев, который ответил на обвинения подчиненных.

Позже в КМГ выступили с заявлением по поводу скандала, разгоревшегося между руководителями Атырауского НПЗ.