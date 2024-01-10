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Сменился гендиректор АНПЗ

Сменился гендиректор АНПЗ Фото: primeminister.kz
Назначен новый генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ). Им стал Галымжан Жусанбаев. На этом посту он сменил Мурата Досмуратова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказали в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".

"Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в КМГ.

В нацкомпании отметили, что полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению.

Сменился гендиректор АНПЗ

Фото: anpz.kz

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председатель правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года.

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В ходе совещания от занимаемой должности был освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, а гендиректору предприятия Мурату Досмуратову был объявлен строгий выговор.

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