Сменился гендиректор АНПЗ

Назначен новый генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (АНПЗ). Им стал Галымжан Жусанбаев. На этом посту он сменил Мурата Досмуратова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказали в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".

"Галымжан Жусанбаев назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в КМГ.

В нацкомпании отметили, что полномочия Мурата Досмуратова в качестве руководителя предприятия прекращены досрочно согласно поданному заявлению.

Фото: anpz.kz

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председатель правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года.

Материал по теме Магзум Мирзагалиев раскритиковал затянувшийся ремонт на АНПЗ

1 февраля 2023 года Атырауский нефтеперерабатывающий завод остановил установку каталитического крекинга из-за повышения температурного профиля в регенераторах. В связи с этим 3 февраля председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом АНПЗ, где провел совещание с руководством предприятия.

Материал по теме Смаилов поручил ускорить реализацию проекта по запуску газотурбинной электростанции на АНПЗ

В ходе совещания от занимаемой должности был освобожден первый заместитель генерального директора ТОО "АНПЗ" Рахимжан Жангабылов, а гендиректору предприятия Мурату Досмуратову был объявлен строгий выговор.