Аким Туркестанской области серьезно возмущен: четыре школы находятся в аварийном состоянии

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на совещании раскритиковал работу подчиненных из управления образования, сообщает Zakon.kz

Главу области взбесило отношение чиновников к строительству, которое неоправданно затягивается и состоянию после сдачи нескольких новых школ.

Оказывается, как передает Otyrar в регионе четыре школы находятся в аварийном состоянии. Одну из них ввели в эксплуатацию всего два года назад.

И сейчас жалобы поступают на некачественную облицовку этих учебных заведений, потопы в подвалах и т.д.

Помимо этого до сих пор не решена проблема трехсменных школ, а их в области - пять.

"Кто завершил строительство в качестве заказчика? Это работа ваша и акима района. Срок-одна неделя! Вы нанимаете подрядчика? Меня это не волнует! А нам надо построить школу, водопровод, построить еще что-то, это надо решить. Не нужно лишних слов. Нужно было сказать это в начале строительства".

На совещании также было упомянуто, что 4 школы, которые были построены два года назад, до сих пор не сданы в эксплуатацию. Чиновники в своё оправдание говорят, что проблема затяжного строительства кроется в незавершённой системе отопления. Глава региона обязал срочно решить эту проблему.

"Что это за безобразие! Школу, которую построили в 2022 году, до сих пор не сдали в эксплуатацию? Кто контролирует это?Вызовите их срочно! Мы тут экономим и просим увеличить бюджет. А вы — не сдаете в эксплутацию школы, на которые уже были выделены деньги! Если так будет продолжаться, то школа скоро станет аварийной и никто не сможет там учиться" аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

В этом году на капитальный ремонт 19 школ в Туркестанской области было выделено более 7 миллиардов тенге.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области расследую два факта хищения средств в сфере образования на 1,8 млрд тенге.