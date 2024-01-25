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Хищения в сфере образования на 1,8 млрд расследуют в Туркестанской области

Хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге расследуют в Туркестанской области Фото: pixabay
Еще два факта хищения средств в сфере образования на 1,8 млрд тенге расследуются в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района на сумму 600 млн тенге.

Отмечается, что общая сумма причиненного ущерба государству по указанным двум районам составила более 1,8 миллиарда тенге.

"Установлены фигуранты, которые в период с 2020 по 2023 годы в программе "1С:Бухгалтерия" вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сотрудников средне-образовательных школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц", – говорится в сообщении. 

В рамках досудебного расследования в отношении фигурантов по делу проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество.

В настоящее время фигурантами дела добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 120 млн тенге.

Ранее 400 млн "исчезли" из районного отдела образования в Туркестанской области. 

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