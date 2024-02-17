Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В центре Алматы полиция задержала пьяного водителя с наркотиками

В центре Алматы полиция задержала пьянного водителя с наркотиками Фото: pexels
Пьяный водитель задержан в центре Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, автомашина Faw была замечена экипажем патрульной полиции на пересечении улиц Богенбай батыра и Досмухамедова. В салоне находились двое мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным.

"Чуть позже было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при личном досмотре мужчины было найдено вещество растительного происхождения. Назначена экспертиза. Материал административного производства на предмет управления ТС в состоянии опьянения для принятия решения направлен в суд", – говорится в сообщении.


Отмечается, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области получил 15 суток ареста за езду в нетрезвом состоянии.

Читайте также

Пастух три дня блуждал в буран и мороз в степи Карагандинской области
Пастух три дня блуждал в буран и мороз в степи Карагандинской области
Гражданин Грузии пытался перевезти 100 тысяч долларов за границу через аэропорт Атырау
Гражданин Грузии пытался перевезти 100 тысяч долларов за границу через аэропорт Атырау
Диана Абдуллаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
КНБ
КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: