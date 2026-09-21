Полиция Алматы задержала водителя, которого не должно было быть на дороге

В Алматы полиция задержала водителя мотоцикла с несколькими "противопоказаниями" к езде, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 21 сентября 2026 года рассказали, что двухколесный транспорт остановили ночью на пересечении ул. Бокейханова и пр. Рыскулова.

За рулем находился 33-летний мужчина. Уже первые минуты проверки показали, что вопросов к нему гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд:

на мотоцикле установлен подложный государственный регистрационный номер;

водитель оказался без документов на транспортное средство;

и даже не имел соответствующей категории водительского удостоверения;

при осмотре мотоцикла полицейские обнаружили технические изменения – вместо штатной выхлопной системы установлен резонатор.

"На место вызвана следственно-оперативная группа. Водитель привлечен к ответственности, его байк – водворен на штрафную стоянку. Подобные нарушения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Именно поэтому в Алматы продолжаются усиленные рейдовые мероприятия", – сообщили в ДП.

На одном из недавних рейдовых мероприятий побывал корреспондент Zakon.kz и стал свидетелем опасного момента, когда водитель и пассажир остановленной машины стали угрожать окружающим расправой.