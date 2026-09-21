#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
События

Полиция Алматы задержала водителя, которого не должно было быть на дороге

полиция Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 16:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы полиция задержала водителя мотоцикла с несколькими "противопоказаниями" к езде, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 21 сентября 2026 года рассказали, что двухколесный транспорт остановили ночью на пересечении ул. Бокейханова и пр. Рыскулова.

За рулем находился 33-летний мужчина. Уже первые минуты проверки показали, что вопросов к нему гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд:

  • на мотоцикле установлен подложный государственный регистрационный номер;
  • водитель оказался без документов на транспортное средство;
  • и даже не имел соответствующей категории водительского удостоверения;
  • при осмотре мотоцикла полицейские обнаружили технические изменения – вместо штатной выхлопной системы установлен резонатор.
"На место вызвана следственно-оперативная группа. Водитель привлечен к ответственности, его байк – водворен на штрафную стоянку. Подобные нарушения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Именно поэтому в Алматы продолжаются усиленные рейдовые мероприятия", – сообщили в ДП.

На одном из недавних рейдовых мероприятий побывал корреспондент Zakon.kz и стал свидетелем опасного момента, когда водитель и пассажир остановленной машины стали угрожать окружающим расправой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
В центре Алматы полиция задержала пьянного водителя с наркотиками
19:23, 17 февраля 2024
В центре Алматы полиция задержала пьяного водителя с наркотиками
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
19:45, 12 мая 2025
За опасные действия на дороге задержали водителя в Шымкенте
Алматы, полиция, непогода, снегопад
11:37, 08 января 2025
Полиция Алматы обратилась к водителям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пиралы Алиев руководит &quot;Женисом&quot;
15:51, Сегодня
Экс-тренер "Каспия" Пиралы Алиев вошёл в тренерский штаб клуба из Турции
Луиш Нани бежит по полю
15:36, Сегодня
Звёздный вингер "Актобе" Луиш Нани покинет команду
Алина Шосова в бою на Азиаде-2026
15:22, Сегодня
Алина Шосова проиграла ушуистке из Вьетнама на Азиаде-2026
Казахстанской каратистке не удалось принести сборной пятое &quot;золото&quot;
15:12, Сегодня
Казахстан сохранил за собой четвёртое место в медальном зачёте Азиады, Узбекистан - девятый
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: