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"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям

"Давайте не будем испытывать судьбу": аким Караганды обратился к жителям onlinetrade.ru
Аким Караганды Мейрам Кожухов призвал горожан не напрягать электросети обогревателями, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

"ТЭЦ работает стабильно, вода есть, но вчера произошла проблема с электричеством в некоторой части юго-востока. На пару часов без света остались Орбита, Сатыбалдина, Строителей, Муканова, Карбышева. Ребята Караганды Жарык отработали оперативно. Почему так случилось? А потому что включили все обогреватели и пошел огромный перегруз на электросетях. Друзья, понимаю всем комфортно ходить дома в футболочках и шортиках, и температура дома, чтобы была градусов так 28", – написал аким.

Он призвал карагандинцев не включать обогреватель, если дома 21-22 градуса тепла.

"Это норма, не нужно включать обогреватель, можно просто снять пеньюар и одеть кофту потеплее. Почему я это вам сейчас говорю, объясняю: когда идет нагрузка на сети, выбивает электричество, соответственно, перестают работать насосные станции, и как итог – весь дом без отопления и без воды. Тогда уже будем ходить в шубах. Давайте не будем испытывать судьбу и наши сети на прочность! Поэтому прошу немного потерпеть и не напрягать наши сети, чтобы избежать больших проблем", – подчеркнул глава Караганды.

Ранее сообщалось, что в Степногорске отключилось теплоснабжение и электричество.

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