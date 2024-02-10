В Степногорске отключилось теплоснабжение и электричество

10 февраля в 13:27 в городе произошло отключение электроэнергии по линии 220кВ KЕГОК, сообщает Zakon.kz.

По информации ТЭЦ, в 14:07 подача электроэнергии была восстановлена.

Что касается отопления: в 14:15 начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла, 14:20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе. ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы.

Акимат города попросил жителей сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.

В декабре прошлого года жители ряда домов Степногорска остались без тепла в 30-градусный мороз