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В Степногорске отключилось теплоснабжение и электричество

ТЭЦ Степногорска Фото: st-tec.kz
10 февраля в 13:27 в городе произошло отключение электроэнергии по линии 220кВ KЕГОК, сообщает Zakon.kz.

По информации ТЭЦ, в 14:07 подача электроэнергии была восстановлена.

Что касается отопления: в 14:15 начата растопка 5-го энергетического котла и водогрейного котла, 14:20 запущены сетевой насос для восстановления циркуляции в теплотрассе. ТОО "Степногорск Теплотранзит" запускает насосы.

Акимат города попросил жителей сохранять спокойствие и верить только официальным источникам.

В декабре прошлого года жители ряда домов Степногорска остались без тепла в 30-градусный мороз

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