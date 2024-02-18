Попытка номер 3: международный аэропорт Костаная выставят на торги

Международный костанайский аэропорт выставят на торги в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аlau.kz, аэропорт уже выставляли на аукцион дважды, но торги были признаны несостоявшимися. Последний раз это было в 2018 году. Тогда аэропорт передали с республиканского баланса на баланс областного акимата. Затем начался ремонт и самого здания, и взлетно-посадочной полосы. Сейчас, по данным Управления финансов, решается, каким именно образом акимат будет приватизировать объект.

"Имеется много способов отчуждения государственной собственности. Можно передать в доверительное управление с правом выкупа, можно выставить на торги несколькими способами, либо на тендер, либо на аукцион. То есть из этих трех способов комиссия будет государственная заседать на местном уровне из госорганов, и будет принято решение компетентными органами о способе", — рассказала руководитель Управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова.

Отмечается, что все силы по приватизации Управление финансов сейчас направило на аэропорт. Уже точно известно, что акимат готов продать только 49% акций. Основной их пакет останется все же в руках государства, так как аэропорт считается стратегическим объектом. Сейчас, по официальным данным, уже идет оценка предприятия, которая будет готова к апрелю. В 2017 году аэропорт был оценен в 862 млн тенге.

Ранее сообщалось, что председатель Комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы.