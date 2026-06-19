Восемь новеньких машин блогеров Жанабыловых выставили на торги

На электронные торги выставили восемь автомобилей Hyundai Elantra, конфискованных у четы Жанабыловых, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие лоты появились на сайте sauda.e-qazyna.kz. Все авто 2025 года выпуска. Зарегистрированы на ТОО "Zhana Business", руководителем которого значится осужденная Эльвира Толегенова.

Стоимость иномарок определена в 8 395 000 тенге. Стартовая цена авто не указана, также не прописан первоначальный взнос для участиях в торгах.

В примечании указано: "Данное имущество не предлагается государственным юридическим лицам для передачи на их баланс в соответствии с пунктом 4 Правил, утвержденных приказом МФ РК от 30.03.2015 г. №227".

Торги назначены на 7 июля 2026 года.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой передали в АФМ для возбуждения уголовного дела. 16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову заведено уголовное дело.

В суде стало известно, что в рамках расследования дела арест наложили на восемь автомобилей Hyundai Elantra, 17 штук iPhone 16, зарегистрированных на ТОО "Жана бизнес".

27 апреля 2026 года блогерам вынесли приговор.