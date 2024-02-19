И шерсть, и мясо, и молоко, и транспорт: Выгодно ли разводить в Казахстане верблюдов

В Кызылординской области цена за одного верблюда доходит до 1,5 миллиона тенге. Но это не верхний предел. Если посмотреть объявления в Интернете о их продаже, то можно увидеть цифры и в 2 млн.

Как развивается верблюдоводство в регионе, узнал корреспондент Zakon.kz.

В Казахстане к концу 1990-х годов насчитывалось более миллиона верблюдов. И это не случайно, ведь верблюд для казаха – это и транспорт, и шерсть, и еда, и целебное молоко. Сейчас их поголовье сократилось до 160 тысяч. Казахи издавна считали верблюда одним из главных домашних животных.

"Я продаю оптом 59 верблюдов, и прошу за них 40 млн тенге. Если появится реальный покупатель на них, то уступлю 1-2 млн, но не больше. У меня породистые верблюды – называются аруана, каждый из них стоит более миллиона тенге, если покупать их в розницу. Всего у меня 300 верблюдов. Каждый год получаю приплод от 100 верблюдоматок по 30-40 верблюжат. Стадо пасется у меня на отгоне и зимой и летом", - говорит фермер Исатай Камбаров.

Как рассказывает верблюдовод, порода аруана - редкая в Казахстане. Это одногорбые верблюды. Верблюдица с верблюжонком продается от 1,5 млн тенге. Такая цена потому, что порода эта молочная, и одна самка дает в день от 7 литров молока.

Стадо товарищества пасется круглый год в степи. Иногда даже зоотехник не может посчитать точное количество этих животных в каждом из табунов. Они ведут себя, как дикие, и даже чабаны иногда боятся подходить к ним. Питаются они подножным кормом. Затраты на их корма минимальные, поэтому у верблюжьего мяса, шубата и шерсти - низкая себестоимость. В ход идет даже кизяк – им топят жилье в степи.

Самое большое хозяйство Кызылординской области, где содержатся верблюды – племенное ТОО "Куланды" Аральского района. Здесь насчитывается 1000 верблюдов породы казахский бактриан и 1000 лошадей мугалжарской породы.

"Наше хозяйство создано на базе племенного хозяйства, существовавшего еще с советских времен. Мы кормим скот на отгоне, на летних и зимних стоянках. Каждый день к нам приезжают покупатели. В день мы продаем до 20 верблюдов. Несколько раз в месяц мы делаем убой, отвозим мясо в районный центр и продаем его оптовым покупателям по ценам ниже рыночных. Например, по 1600-1700 тенге за кг. Зимовка в этом году проходит хорошо, так как в степи есть подножный корм, и верблюды не голодны. Весной тоже будет немало травы в степи, так как сейчас есть снег, и почва будет влажной. Три года назад в нашем районе была засуха, погибло более 500 голов скота. Не было воды, так как пересохли колодца, трава не выросла в степи, так как не было осадков в тот период, поэтому скот на пастбищах голодал. У нас не погибло ни одно животное, хоть табуны паслись в степи, потому что мы всегда запасаемся на зиму кормами. Для своих табунов мы покупаем на зиму 60 тонн комбикорма, держим его в хранилище, и сели в степи недостаточно корма, подкармливаем верблюдов из своих запасов", — говорит зоотехник хозяйства Серик Диханов.

Фото предоставлено Сериком Дихановым

Серик Диханов работает здесь с 1981 года. В то время ТОО было еще племенным заводом. С того времени здесь сохранили породу, и к тому же вывели новые.

"Мы вывели две линии производителя казахского бактриана кызылординского типа и назвали линии "Акбасты 29" и "Куланды бура". Живая масса самцов "Акбасты 29" – 850 кг, настриг по 16,5 кг шерсти. Средний вес самцов "Куланды бура" 740 кг, настриг шерсти 12,5 кг. Благодаря тому, что мы вывели две линии, сформировали несколько маточных семейств. В год мы получаем от 100 самок по 45 верблюжат. Это очень хороший показатель", — рассказывает Серик Диханов.

Верблюды хозяйства питаются подножным кормом, а воду пьют прямо из Аральского моря. Вода уже полупресная, поэтому пригодна для животных. На водопой они ходят целыми табунами. Могут ходить туда каждый день, но могут обходиться без воды неделями. Обезвоживание кораблям пустыни не грозит. Едят все, что растет в степи. Животные эти неприхотливые, поэтому заниматься верблюдоводством очень выгодно.

"Держать в нашей области коров – нерентабельно. На закуп кормом для них уходит много денег, ведь они находятся в стойле. Им нужны люцерна, сено, комбикорма, разные добавки, премиксы. Поэтому самое лучшее держать верблюдов и лошадей, ведь они питаются подножным кормом. Да и мяса у них больше. Верблюд весит от 500-800 кг в зависимости от возраста. Это намного больше, чем другие домашние животные. Он легко переносит кызылординскую жару и холод, резко континентальный климат Приаралья", — рассказывает зоотехник.

В Кызылординской области почти 40 племенных верблюдоводческих хозяйств, в них содержится 63 тыс. верблюдов. Это третий в республике показатель по количеству.

"В Казахстане 92% верблюжьего поголовья - казахский бактриан. Это двугорбые верблюды. От них получают в основном мясо, молоко, но больше их забивают на мясо. Жир верблюда стоит дороже самого мяса, и он имеет полезные для организма свойства. Шерсть верблюда - ценное сырье, так как изделия из нее на 100% натуральные и теплые. Молоко верблюда более жирное, чем коровье. Благодаря своим диетическим свойствам ценятся и кисломолочные продукты из этого молока. В ход идет и шкура верблюда, и даже его навоз. Им топят жилище. Жар от него очень большой, а дыма нет", - говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Как выяснилось, верблюды еще и экспортный товар. За последние три года кызылординские животноводы продали 600 голов бизнесменам из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Узбекистана. За это они получили более 1 млн долларов. Предприниматели из Саудовской Аравии, например, покупали кызылординских верблюдов для перевозки грузов, а бизнесмены Узбекистана - для туристических объектов.