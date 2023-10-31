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Вернуть Казахстану 851 млн тенге обязали частную компанию в Атырау

851 млн тенге выплатила атырауская компания за незаконную добычу грунта Фото: pixabay
В Атырауской области суд обязал предприятие "Нурманияз – Атырау" вернуть государству 851 млн тенге за незаконную продажу более 88,5 тысячи кубометров грунта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает прокуратура Атырауской области. В акимат области поступил акт прокурорского надзора, в результате чего ранее выданное разрешение предприятию было отозвано.

"Основанием для выдачи разрешения послужил договор подрядных работ для восстановления обвалки гидротехнических сооружений на месторождении "Морское". Однако, договором реализация грунта в иных целях не была предусмотрена", – уточнили в прокуратуре. 

С компании судом взыскали причинный государству ущерб в размере 851 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении выявили в Актюбинской области.

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