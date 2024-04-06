Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в семи городах РК

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В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 7 апреля в Павлодаре, Балхаше, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее и ночью, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

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