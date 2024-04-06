Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в семи городах РК
Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 7 апреля в Павлодаре, Балхаше, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее и ночью, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что трассы закрыты из-за паводков в шести областях Казахстана.
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