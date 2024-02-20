Бектенов пригрозил жесткими мерами за срыв нацпроекта "Комфортная школа"

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 20 февраля 2024 года указал на риски в реализации национального проекта "Комфортная школа". Он пообещал принять жесткие меры за срыв сроков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина подчеркнул, что реализация нацпроекта "Комфортная школа" имеет очень важное значение для страны.

"Этот проект должен решить комплекс проблем трехсменных, аварийных школ, дефицита ученических мест. При этом количество строящихся школ определено с учетом потребности каждого региона и его демографической ситуации. Все они должны быть построены именно там, где это остро необходимо. Более того, комфортные школы должны быть действительно комфортными, с достойным уровнем образования. Это одна из главных задач Министерства просвещения", – заявил Олжас Бектенов.

При этом он указал на риски в реализации данного проекта.

"Глава государства подверг справедливой критике ход реализации нацпроекта, особенно по выделению участков и своевременности разработки проектной документации. Правительству было поручено в кратчайшие сроки устранить все проблемы. Со стороны фонда "Самрук-Казына" не осуществляется достаточный контроль за деятельностью подрядных организаций. Кроме этого, с отдельными регионами до сих пор не решены вопросы оформления земельных участков и обеспечения их инженерно-коммуникационной инфраструктурой. Формализм и самоустраненность со стороны акимов регионов от реализации нацпроекта ведет к затягиванию процессов проектирования и строительства школ", – перечислил Олжас Бектенов.

Для своевременной сдачи объектов премьер поручил фонду "Самрук-Казына" до 1 сентября обеспечить ввод в эксплуатацию 98 школ, оставшиеся 119 – до конца текущего года.

"Без единого срыва сроков. При этом не должно сказаться на качестве работ", – указал Олжас Бектенов.

Он также поручил до 15 мая завершить разработку и прохождение государственной экспертизы всей проектно-сметной документации, а акимам – до 15 марта решить все проблемные вопросы по оформлению всех земельных участков под строительство школ.

"Мы вернемся к рассмотрению вопроса реализации национального проекта в июне. Если подходы к данной работе не изменятся, то к ответственным будут приняты жесткие меры", – заявил Олжас Бектенов.

29 ноября 2023 года сообщалось, что в Казахстане решили снизить количество школ по нацпроекту "Комфортная школа".