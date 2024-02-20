Нацпроект "Комфортная школа": еще один механизм по их строительству придумали в Минпросвещения

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на заседании правительства 20 февраля 2024 года рассказал, как можно снизить риски удорожания в рамках реализации национального проекта "Комфортная школа", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минпросвещения, нацпроект "Комфортная школа" нацелена на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения.

"В 2024-2025 годах планируется ввести 369 школ на 740 тыс. ученических мест. Из них в этом году – 217 школ, в 2025 году – 152. Строительство школ осуществляется по единому стандарту. При этом 163 школы (44%) будут построены в сельской местности. На реализацию нацпроекта из республиканского бюджета предусмотрено 2,3 трлн тенге. Для проектирования и строительства школ в "Самрук-Казына Констракшн" направлено соответствующее финансирование", – указал Гани Бейсембаев.

При этом он добавил, что строительство комфортных школ осуществляется посредством трех механизмов:

целевое строительство 359 школ через "Самрук-Казына Констракшн";

выкуп акиматами у частных инвесторов готовых зданий в виде товара – девять школ (восемь – в Алматы и одна – в Астане);

строительство одной школы в Алматы в рамках ГЧП.

"Вместе с тем в целях привлечения частных инвестиций в реализацию нацпроекта министерством разработан четвертый механизм строительства школ. Данный механизм предусматривает создание консорциума, состоящего из двух участников – это частный инвестор и ведущие организации образования. В этом случае будут нивелированы риски удорожания объектов, сокращение нагрузки на бюджет за счет отложенных обязательств по размещению государственного образовательного заказа. Отбор инвесторов будет осуществляться акиматами на конкурсной основе", – заверил Гани Бейсембаев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов пригрозил жесткими мерами за срыв нацпроекта "Комфортная школа".

29 ноября 2023 года сообщалось, что в Казахстане решили снизить количество школ по нацпроекту "Комфортная школа".