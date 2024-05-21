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Когда в школах Казахстана закроют все уличные туалеты, рассказали в Минпросвещения

Казахстан, школа, Минпросвещения , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:26 Фото: Facebook/Данияр Алимкул
Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2024 года рассказал, когда в школах страны снесут уличные туалеты, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что тема уличных туалетов в школах Казахстана вызывает беспокойство у родителей. Крайний случай, по их данным, произошел в мае в Жамбылской области – там одноклассники забили до смерти в уличном туалете школьника. В этой связи они поинтересовались, когда будет решена эта проблема.

"В 2021 году, когда этот вопрос поднимался, в школах Казахстана было 2700 уличных туалетов. На сегодня их число снизилось до 10-ти. Но даже имея в школах теплые туалеты, уличные не сносят. Это мы видим. Мы дали поручение акиматам. Но они говорят, что для этого нужно довести до необходимого количества число внутришкольных туалетов. Мы регионам дали поручение в течение трех летних месяцев этот вопрос максимально решить", – заявил в ответ министр просвещения Гани Бейсембаев.

Журналисты уточнили, значит ли это, что в новом учебном году в школах страны не будет уличных туалетов.

"Не должно быть. Это ранее данное поручение. Будем контролировать его исполнение, будем принимать по его итогам соответствующие меры", – резюмировал Гани Бейсембаев.

В Казахстане вопрос с уличными туалетами обсуждается активно с 2018 года – тогда в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку.

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