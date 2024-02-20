Единый часовой пояс: изменят ли время начала учебы в школах Казахстана

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 20 февраля 2024 года рассказал, могут ли изменить время начала учебы в школах страны на фоне введения единого часового пояса с 1 марта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы Минпросвещения, могут ли на фоне введения с 1 марта единого часового пояса пересмотреть время начала учебы в школах.

"По учебному времени, здесь, конечно, мы даем возможность акиматам при необходимости пересмотреть время начала занятий, здесь никаких препятствий нет. Можно, например, чтобы школы, которые в 8:00 начинали, начинать в 8:30 и так далее. Здесь возможно автономное принятие решений каждой организации и акиматов", – заявил в ответ Гани Бейсембаев.

При этом он отметил, что на сегодня от акиматов заявок в министерство пока не поступало.

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