Утечка персональных данных казахстанцев: Минцифры и КНБ начали проверку

Фото: freepik

Сегодня, 20 февраля 2024 года, в соцсетях появилась информация, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. На это отреагировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: