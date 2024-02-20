Утечка персональных данных казахстанцев: Минцифры и КНБ начали проверку
Фото: freepik
Сегодня, 20 февраля 2024 года, в соцсетях появилась информация, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. На это отреагировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.
В информации из соцсетей отмечалось, что утечка раскрыла конфиденциальные данные операторов связи в Казахстане.
"В связи с распространяющей информацией в сети Интернет по утечке персональных данных сообщаем, что на сегодняшний день министерством (МЦРИАП. – Прим. ред.) совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проводится анализ полученных материалов. По итогу анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности", – говорится в сообщении Минцифры.
МЦРИАП рекомендует казахстанцам соблюдать нижеуказанные рекомендации по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет ресурсов иностранных государств:
- Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
- Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
- Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
- Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
- Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
- Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.
Подробнее с рекомендациями от Минцифры можно ознакомиться по ссылке.
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