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Законодательство РК

Утечка персональных данных казахстанцев: Минцифры и КНБ начали проверку

Утечка персональных данных казахстанцев: Минцифры и КНБ начали проверку Фото: freepik
Сегодня, 20 февраля 2024 года, в соцсетях появилась информация, что в утечке китайских правительственных документов обнаружены данные казахстанцев. На это отреагировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

В информации из соцсетей отмечалось, что утечка раскрыла конфиденциальные данные операторов связи в Казахстане.

"В связи с распространяющей информацией в сети Интернет по утечке персональных данных сообщаем, что на сегодняшний день министерством (МЦРИАП. – Прим. ред.) совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проводится анализ полученных материалов. По итогу анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности", – говорится в сообщении Минцифры.

МЦРИАП рекомендует казахстанцам соблюдать нижеуказанные рекомендации по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет ресурсов иностранных государств:

  1. Используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации.
  2. Обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров.
  3. Не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство.
  4. Используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ.
  5. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию.
  6. Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам.
  7. Проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

Подробнее с рекомендациями от Минцифры можно ознакомиться по ссылке.

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