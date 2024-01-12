Продажа личных номеров казахстанцев: в Минцифры сделали заявление

В Комитете информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК разъяснили ситуацию по распространению сотовых номеров казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

11 января 2024 года стало известно, что базы телефонных номеров казахстанцев можно купить от 2 тыс. тенге и выше, в зависимости от количества контактов. Оказалось, что базу можно выбрать не только по городу или району, но и по предпочтительной аудитории – мужчины или женщины определенного возраста. Отмечалось, что номера покупают для того, чтобы затем производить рассылку или звонить, предлагая товары и услуги, а также для личных целей и даже шантажа.

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Как пояснили в Комитете информбезопасности, "дела об административных правонарушениях по незаконному сбору и обработке персональных данных возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего".

"В случае наличия обращений от субъектов, чьи данные были распространены, Комитет информационной безопасности МЦРИАП готов рассмотреть вопрос привлечения к административной ответственности", – говорится в релизе, распространенном 12 января.

В ведомстве напомнили, что за нарушение требований Закона РК "О персональных данных и их защите" предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 79 ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите") КоАП РК и уголовная ответственность согласно ст. 147 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите") УК РК.

"Данная ответственность также распространяется на лиц, которые занимаются незаконным распространением и продажей базы номеров абонентских устройств". Комитет информбезопасности МЦРИАП РК

По данным комитета, в 2023 году за нарушение требований законодательства РК о персональных данных и их защите было рассмотрено более 30 административных дел, по итогу которого наложены штрафы на физических, юридических и должностных лиц на общую сумму 1 226 485 тенге.

"Следует отметить, что на сегодняшний день в Минцифры не поступали жалобы от граждан по факту незаконного распространения их номеров абонентских телефонов в сети интернет". Комитет информбезопасности МЦРИАП РК

В соответствии с требованиями законодательства РК о персональных данных и их защите, сбор и обработка персональных данных осуществляются с согласия субъекта или его законного представителя, если иное не предусмотрены законами РК.

"Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных". Комитет информбезопасности МЦРИАП РК

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Кроме того, как заверили в комитете, в рамках Концепции Киберщит-2 выработаны рекомендации по кибербезопасности.