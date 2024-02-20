Дуйсенова о детских выплатах: Хотите, чтобы мы Нацфонд распределили и сидели?

20 февраля 2024 года в кулуарах Сената Парламента Казахстана журналисты спросили у вице-премьер-министра Тамары Дуйсеновой, почему сумма выплат детям из Национального фонда оказалась меньше, чем ожидалась, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что прогнозы делало министерство финансов, исходя из численности детей на момент расчета сумм.

"Нужно сказать: "Аллаға шүкір", рождаемость детей увеличивается. Расчет делало министерство финансов в мае прошлого года, исходили из того, что это примерная сумма будет. До 18 лет будет обеспечена доходность. Плюс это будет предоставляться ежегодно. Исходя из других наших активов социальных, я могу сказать, что Нацбанк в отношении пенсионных активов обеспечивает очень хороший доход с 2014 года. Мы ожидаем, что если Нацбанк будет управлять Нацфондом, то соответствующий уровень накопления будет". Тамара Дуйсенова

Журналисты отметили, что если детей в стране станет еще больше, то сумма опять уменьшится.

"А что вы предлагаете, хотите, чтобы мы Нацфонд распределили и сидели? Нет, вопрос заключался в том, чтобы мы могли распределить богатство между всеми гражданами страны. Первое мы начали предоставлять – детям". Тамара Дуйсенова

Выплата по программе "Нацфонд – детям" составила 100 долларов вместо обещанных 160. Почему сумма уменьшилась, 1 февраля 2024 года попытался объяснить вице-министр финансов Даурен Темирбеков.