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Законодательство РК

Не пора ли женщине возглавить правительство: Дуйсенова высказала свое мнение

Казахстан Дуйсенова правительство Фото: пресс-служба правительства РК
В кулуарах правительства 7 февраля вице-премьер-министр Тамара Дуйсенова ответила на вопрос журналистов, не пора ли женщине возглавить правительство Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова согласилась с тем, что в руководстве госаппарата очень мало женщин. 

"Давайте исходить из того, что вопрос не в том, женщина или мужчина, а должен быть профессионал. Я думаю, у нас очень много хороших девушек, которые работают и на производстве, и возглавляют целые министерства. Если мы с вами будем хорошо работать, глава государства, наверное, обратит внимание".Тамара Дуйсенова

Также она рассказала, что отставка правительства была инициативой экс-премьер-министра Алихана Смаилова.

5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. 6 февраля новым премьер-министром стал Олжас Бектенов. 7 февраля президент провел расширенное заседание с новым правительством. Текстовую трансляцию можно прочитать здесь.

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