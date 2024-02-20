Тариф на проезд в общественном транспорте хотят повысить в Астане

На портале Открытые НПА на публичные обсуждения вынесли проект постановления акимата Астаны, согласно которому планируется повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с документом предлагается увеличить стоимость проезда в общественном транспорте с 90 до 110 тенге.



Как отметили в столичном акимате, тариф в 90 тенге на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года.

"Проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе", – говорится в сообщении.

Также эту льготу имеют граждане, относящиеся к следующим категориям:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста;

многодетные матери;

многодетные семьи;

инвалиды;

дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей);

жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".

Ранее, 12 февраля, сообщалось, что на новую систему оплаты проезда перешел общественный транспорт Астаны. Теперь оплата банковской картой, которая ранее была доступна только в тестовом режиме, стала постоянной опцией.