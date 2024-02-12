Проезд в автобусах Астаны теперь можно будет всегда оплачивать банковской картой

На новую систему оплаты проезда перешел общественный транспорт Астаны. Теперь оплата банковской картой, которая ранее был доступна только в тестовом режиме, стала постоянной опцией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 февраля в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems", сейчас оплатить проезд в автобусах Астаны можно пятью способами:

через QR;

транспортной картой;

по Bluetooth;

банковской картой;

с помощью NFC.

Для оплаты банковской картой или NFC (с мобильного телефона, наручных часов, браслета и так далее) нужно приложить их к специальному планшету в салоне автобуса и дождаться сигнала. Подойдут все виды банковских карт Visa и Mastercard. Также оплатить проезд можно с использованием Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Оплата банковской картой в астанинском общественном транспорте прежде была доступна только в тестовом режиме. За январь этой возможностью воспользовались 87 тысяч раз.

В конце декабря в ТОО "City Transportation Systems" сообщили, что в автобусах Астаны ввели возможность оплаты проезда по Bluetooth.