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Чистую питьевую воду сливали в Балхаш: в акимате объяснили произошедшее

Слив питьевой воды в Балхаш объяснили в акимате Фото: скриншот видео
Слив питьевой воды в озеро Балхаш объяснили в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Видео произошедшего опубликовал на своей странице в Instagram паблик "Вечерняя Караганда". Автор видеоролика утверждает, что в озеро Балхаш сливали чистую питьевую воду.


"Подъехал посмотреть, что за вода такая. А здесь река и похоже с питьевой водой. Если бы была канализация, то был бы запах и пар. А это, видимо, чистейшая холодная вода. Судя по огромной территории, вода льется несколько дней, а может и недель", – говорит житель на видео.

В комментариях под роликом акимат Балхаша объяснил произошедшее.

"Недавно произошла авария в трех различных местах на водопроводе Балхаш Шашубай, которая была устранена. Проблема возникла из-за сильного износа трубопровода, что создает угрозу возникновения подобных аварийных ситуаций в будущем", – сообщили в акимате.

Власти города отметили, что решат проблему. И в рамках реконструкции водопровода 2-3 очереди, запланированной на 2024 год, предусмотрена замена труб на данном участке.

11 февраля стало известно, что актауский Rixos оштрафовали на сумму более двух миллионов тенге после массовой гибели лебедей на озере Караколь. 

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