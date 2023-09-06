Депутат: Балхаш не сможет давать воду для АЭС

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев считает, что озеро Балхаш не сможет давать воду для АЭС, как рассчитывает правительство. Об этом он заявил в кулуарах пленарного заседания, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что общественные слушания, прошедшие в поселке Улкен, показали свою полную несостоятельность. По словам Сергея Пономарева, хоть местные жители "двумя руками за возрождение поселка", есть очень много нюансов. К примеру, фобия аварий, тем более у казахстанцев есть такие примеры – это Чернобыль, Семипалатинский ядерный полигон.

Есть еще и вопрос водного обеспечения АЭС.

"Река Или ведет из Китая. Китай не подписал конвенцию о трансграничных реках. И он использует воды столько, сколько нужно. А это около 70% стока озера Балхаш. Остальное дают наши местные реки. И глубина озера Балхаш – шесть метров, это совсем мало. Если оно обмелеет хотя бы на 2-2,5 метра, то это будет болото. Естественно, оно не сможет давать воду для атомной станции. Сухая атомная станция – это совсем другие деньги, совсем другие вопросы, они пока не рассматриваются. Поэтому я считаю, что нужно очень глубоко вникать в тему. И то, что будет референдум в нашей стране, а это очень недешевое мероприятие, я считаю, что это очень актуально, это очень важно". Сергей Пономарев

Как считает депутат, нужно взвесить все "за" и "против" в вопросе строительства АЭС в Казахстане. Но Сергей Пономарев отмечает, что совершенно точно энергетических мощностей, которые есть в стране, не хватит.

"А мы говорим о перспективе через пять лет. Сейчас мы уже сталкиваемся с отсутствием воды, ее нехваткой. Через пять лет у нас будут также отключать электрическую энергию в стране, если мы не примем меры". Сергей Пономарев

Вопрос о том, строить ли атомную станцию в Казахстане, следует решить при помощи общенационального референдума. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана. В кулуарах Мажилиса член ЦИК РК Шавкат Утемисов рассказал, что избирательная комиссия уже готовится к проведению референдума по поводу строительства АЭС в Казахстане.

