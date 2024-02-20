Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Фото: pixabay
Столбики термометров опустились до минус 63 градусов в Восточно-Казахстанской области, в РГП "Казгидромет" прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.
Как соощила Zakon.kz пресс-секретарь "Казгидромета", бытовой градусник – это не профессиональный прибор, и он дает погрешности, если расположен в тени или рядом есть лед.
"Официально самую низкую температуру сегодня по Казахстану мы зафиксировали на метеостанции Зыряновск. Минимальная температура воздуха была 47,3 мороза", – рассказала она.
Ранее жители Восточно-Казахстанской области распространяли фотографии, где их термометры показывают температуру ниже нижнего предела. К примеру, в селе Парыгино района Алтай столбик термометра упал ниже -60 градусов.
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