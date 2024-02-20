Жители ВКО публикуют фото термометров: они показывают минус 63 градуса
К примеру, в селе Парыгино района Алтай столбик термометра упал ниже -60 градусов.
Фото: yk-news.kz
Как отмечено в публикации YK-news.kz, такая же температура была отмечена в селе Прогресс Глубоковского района.
Фото: yk-news.kz
Но фотографию с самой низкой температурой прислал житель села Малоубинка Глубоковского района, на ней термометр показывает минус 63 градуса.
Фото: yk-news.kz
Однако эта информация официально не подтверждена.
РГП "Казгидромет" зафиксировал минус 47,3 градуса на метеостанции "Зыряновск". Это самая низкая температура, зарегистрированная в Казахстане минувшей ночью.
Ранее в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" уточнили, что количество выпавшего снега этой зимой превысило норму в два раза.