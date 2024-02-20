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Жители ВКО публикуют фото термометров: они показывают минус 63 градуса

Жители ВКО публикуют фото термометров: они показывают минус 63 градуса Фото: pxhere
Жители Восточно-Казахстанской области распространяют фотографии, где их термометры показывают температуру ниже нижнего предела, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в селе Парыгино района Алтай столбик термометра упал ниже -60 градусов.

Жители ВКО публикуют фото термометров: они показывают минус 63 градуса

Фото: yk-news.kz

Как отмечено в публикации YK-news.kz, такая же температура была отмечена в селе Прогресс Глубоковского района.

Жители ВКО публикуют фото термометров: они показывают минус 63 градуса

Фото: yk-news.kz

Но фотографию с самой низкой температурой прислал житель села Малоубинка Глубоковского района, на ней термометр показывает минус 63 градуса.

Жители ВКО публикуют фото термометров: они показывают минус 63 градуса

Фото: yk-news.kz

Однако эта информация официально не подтверждена.

РГП "Казгидромет" зафиксировал минус 47,3 градуса на метеостанции "Зыряновск". Это самая низкая температура, зарегистрированная в Казахстане минувшей ночью.

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