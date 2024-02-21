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Из-за ДТП с грузовиком без газа остались несколько микрорайонов Алматы

Авария в Алматы Фото: Instagram/nazira.asylbekqyzy
В результате наезда частного грузовика на магистральный газопровод среднего давления на территории поселка Абай Карасайского района Алматинской области без газоснабжения остались несколько микрорайонов Наурызбайского района Алматы.

ЧП произошло 20 февраля 2024 года ориентировочно в 21.50. На место происшествия оперативно выехали рабочие группы. По словам акима Наурызбайского района Назиры Тогизбаевой, в результате ДТП была повреждена магистральная газопроводная труба. В настоящее время в аварийно-восстановительном процессе задействованы все коммунальные предприятия мегаполиса и служба спасения.

Жителей домов, оставшихся без подачи газа, попросили отнестись с пониманием к возникшей аварии и дождаться выполнения всех восстановительных работ. К 8:30 все работы были завершены. Началась постепенная подача газа.

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