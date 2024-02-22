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Из-за аварии один из районов Алматы остался без газа

Авария оставила без газа один из районов Алматы Фото: pixabay
Из-за аварии остался без газоснабжения микрорайон Горный гигант в Медеуском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в городской службе газа "104", сейчас на месте аварии работают ремонтные бригады.

При этом операторы пока не могут сообщить точное время устранения происшествия. 

Как рассказали в акимате Алматы, сейчас аварийные бригады АО "КазТрансГаз Аймак" занимаются поиском и устранением причин произошедшего.

"По состоянию на 23:30 аварийных ситуаций на газораспределительных сетях не выявлено. На месте находятся аварийные бригады газовых служб", – отметили в акимате.

Для получения информации причин и сроках подачи либо аварийной ситуации необходимо обратиться в Аварийно-диспетчерскую службу КТГА по номеру 104 либо 396-96-10, 253-02-07.

Ранее сообщалось о другой крупной аварии, которая произошла на тепломагистрали в Павлодаре. Там без тепла остались многоэтажные дома и социальные объекты. 


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