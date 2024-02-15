Грузовик повалил газопровод в Мангистауской области

Грузовик врезался в надземный газопровод в Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как сообщает Lada.kz, в Жанаозене водитель автомобиля "МАЗ" врезался в надземный газопровод. Авария произошла 15 февраля в 15:10. Жертв и пострадавших нет.

"В городе Жанаозен Мангистауской области в жилом массиве Рахат-3, на улице №27, на автодороге во время движения автомобиль "МАЗ" повредил надземный газопровод (диаметр 50 мм.). В результате произошло частичное отключение подачи газа в жилых домах. На ремонтно-восстановительные работы задействовано АО МПФ "КазТрансГазАймак", – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

По информации пресс-службы ДП области, на водителя составлен протокол по статье 610 КОаП РК.

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