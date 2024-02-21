Новое управление по сейсмической безопасности появится в акимате Алматы

Руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал о создании новых управлений в городском акимате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первое управление – по сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки.

"Основная задача данного управления заключается в обеспечении соблюдения стандартов по сейсмической безопасности, управлении рисками землетрясения, организации обучения населения базовым навыкам поведения во время стихийных бедствий, а также координация департаментов по ЧС, полиции, городских служб и организаций по вопросам сейсмобезопасности", – сообщил Бейбут Шаханов на заседании маслихата.

Кроме того, в это управление от аппарата акима города будут переданы функции в сфере мобилизационной подготовки, обеспечения территориальной обороны и гражданской защиты.

"Работа Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки позволит выработать единую систему мониторинга угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, качественно проводить сейсмоаудит, а также принять оперативные и превентивные меры по минимизации рисков при ЧС", – рассказал Бейбут Шаханов.

Он подчеркнул, что по результатам сейсмоаудита, который будет завершен до конца текущего года, планируется принятие комплекса мер по обеспечению сейсмической безопасности в городе Алматы.

Второе новое управление будет заниматься развитием общественных пространств. Создание новых управлений не предполагает увеличение штатной численности, поскольку они формируются за счет оптимизации других управлений и аппаратов районных акиматов, и не требует выделения дополнительных бюджетных средств.