В акимате Алматы произошли кадровые перестановки

Назначен новый заместитель руководителя аппарата акима Алматы. Им стал Шархан Турсунбаев. Об этом 28 мая 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

В распространяемом сообщении сказано, что Шархан Шаймерденович Турсунбаев родился в 1987 году на юге Казахстана. Он окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда Турсунбаев приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы.

С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

20 мая 2024 года стало известно о новом прокуроре в Акмолинской области. Им стал Руфат Куттуков.