Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В акимате Алматы произошли кадровые перестановки

В акимате Алматы произошли кадровые перестановки, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:27 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Назначен новый заместитель руководителя аппарата акима Алматы. Им стал Шархан Турсунбаев. Об этом 28 мая 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

В распространяемом сообщении сказано, что Шархан Шаймерденович Турсунбаев родился в 1987 году на юге Казахстана. Он окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда Турсунбаев приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы.

С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

20 мая 2024 года стало известно о новом прокуроре в Акмолинской области. Им стал Руфат Куттуков.

Читайте также

Токаев в Акорде встретил премьер-министра Нидерландов
Токаев в Акорде встретил премьер-министра Нидерландов
Токаев, Алиев, поздравления, Азербайджан
Токаев обратился к президенту Азербайджана
встреча с президентом
Токаев передал наилучшие пожелания президенту Туркменистана
Анастасия Московчук
Алматы акимат 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: