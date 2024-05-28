В акимате Алматы произошли кадровые перестановки
В распространяемом сообщении сказано, что Шархан Шаймерденович Турсунбаев родился в 1987 году на юге Казахстана. Он окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.
Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда Турсунбаев приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.
В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы.
С 2019 года по настоящее время работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района Алматы.
20 мая 2024 года стало известно о новом прокуроре в Акмолинской области. Им стал Руфат Куттуков.