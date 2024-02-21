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Уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области

Уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области Фото: unsplash
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предоставили корреспонденту Zakon.kz информацию о ситуации на гидрологическом посту реки Иле.

Как отмечается, 21 февраля 2024 года в ДЧС Алматинской области поступило штормовое предупреждение о том, что на гидрологическом посту реки Иле – 164 км, выше Капшагайской ГЭС, в результате затора льда ниже поста наблюдается резкое повышение уровня воды.

"Уровень воды 21 февраля 2024 года на 8:00 составил 462 см, при критическом уровне в зимнее время уровень воды составляет 500 см. На основании полученной информации на место по территориальности направлена оперативная группа для проведения визуального осмотра и оценки возможного разлива из устья реки Или. По результатам обследования в случае определения угрозы населенным пунктам будут приняты меры. Ближайший населенный пункт – с. Шарын – находится на расстоянии 15-20 км".Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве также отметили, что на данном участке в круглосуточном режиме функционирует наблюдательный пункт РГП "Казгидромет".

Погодные условия по состоянию на 16:00 с. Шарын: погода ясная, без осадков, температура воздуха -7°С.

9 февраля 2024 года сообщалось, что в 12 регионах Казахстана ожидаются резкие паводки.

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