В 12 регионах Казахстана ожидаются резкие паводки

Начальник Департамента предупреждения ЧС Рустамбек Амрин рассказал о том, что в 12 регионах Казахстана ожидаются паводки, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в декабря 2023 года выпало очень много дождей, снега практически не было. Это все осело на земле и, возможно, будут резкие паводковые явления.

"В конце февраля это южные регионы, в начале марта мы ожидаем их в северных регионах. Все подготовительные работы есть, алгоритмы реагирования имеются, поэтому весна покажет, как говорится. По предварительному прогнозу "Казгидромета", к регионам с высоким риском паводков у нас на сегодняшний день относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Улытауская области". Рустамбек Амрин

Он уточнил, что к регионам со средним риском относятся Жетысуская, Жамбылская и Павлодарская области. Регионы с минимальным риском – Мангистауская и Кызылординская область.

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня.