Рабство детей в Улытауской области: в Минпросвещения озвучили подробности

Председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова в СЦК озвучила новые детали о вопиющем случае с детьми, попавшими в рабство в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Насымжан Оспанова сообщила, что в течение пяти лет органы опеки вели контроль данной семьи раз в полгода, согласно кодексу "О браке и семье".

"Сигналы начали получать органы опеки и попечительства с сентября 2023 года, когда каждый ребенок по одной неделе пропускал занятия с сентября месяца, то есть в сентябре один ребенок пропускал школу, затем неделю – колледж второй ребенок. И так каждую неделю в течение четырех месяцев", – заявила она.

При этом, по ее данным, поликлиника выдавала справки, подтверждающие заболеваемость у этих детей.

"В январе нами было поручено органам опеки и попечительства обойти все абсолютно семьи и в рамках этих мероприятий была выявлена эта семья, эти дети, работниками самой опеки. В настоящее время идет расследование уголовного дела, будут изучены процессы и по отношению к органам опеки, и в отношении работников поликлиники, и в отношении к работникам школы и колледжа. Безусловно, не уйдут от ответственности приемные родители. Фиктивность справок поликлиник выясняется в рамках уголовного дела", – резюмировал спикер.

21 февраля заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха сообщил о том, что в Улытауской области приемная мать заставляла детей работать на ферме. По его словам, женщине грозит до двух лет лишения свободы.