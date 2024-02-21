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Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери

Рабство детей в Улытауской области: всего два года грозит приемной матери Фото: pixabay
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 21 февраля 2024 года прокомментировал случай в Улытауской области, где приемная мать заставляла детей работать на ферме. По его словам, женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Так предусматривает санкция уголовных статей.

"По статьям "истязание" либо "злоупотребление правами опекуна и попечителя" – санкции до двух лет лишения свободы. В отношении органов опеки по оконченному уголовному делу следователь вынесет представление в адрес этих органов о том, что они не соблюдали свои права".Игорь Лепеха

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Позже приемную мать задержали.

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