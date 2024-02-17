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Усыновленных детей эксплуатировали как рабов в Улытауской области – Закиева

Детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева рассказала о вопиющем случае с усыновленными детьми, которых 5 лет эксплуатировали на хозяйственной ферме и буквально держали в "рабстве" в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

В начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – 1 девочку и 2 мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. 

"Проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей. Старшая девочка закончила колледж, но практически не была на занятиях. Второй мальчик "учится" в колледже. Органы проверили учебные заведения, как выяснилось им постоянно предоставлялись справки по болезни".

По ее словам, опекун угрожала девочке, что она больше не увидит братьев, если не будет выполнять работу или пожалуется.

Самое страшное – по словам Закиевой, не так давно опекун интересовалась есть ли еще дети, которых можно взять на патронат.

"Зарегистрировано уголовное дело, проводятся экспертизы. Сейчас дети вместе и в безопасности. Детям оказывается психологическая помощь, их одели, обули, накормили", - сообщила уполномоченная по правам детей.

Аким области взял на личный контроль меры по обеспечению благополучных условий, помощи, проживанию, обучению детей.

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"В целом, сейчас по всей стране в пилотном режиме мы совместно с МВД, прокуратурой и другими госорганами создали мобильные группы, задача которых в оперативном порядке выявлять детей, подвергающихся насилию, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вскоре этот механизм получит законодательное закрепление, как инструмент профилактики в рамках законопроекта по обеспечению безопасности детей", - сообщила Закиева.

Ранее мы писали, как в Казахстане защищали права женщин и детей в 2023 году.

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Улытауская область Динара Закиева
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