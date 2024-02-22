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Есть ли в Казахстане запрещенные имена, рассказали в Минюсте

есть ли в Казахстане запрещенные имена Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали на брифинге в ведомстве 22 февраля рассказал, есть ли в Казахстане список запрещенных имен, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Уали указал на актуальность вопроса о смене имени или фамилии. 

"Это очень актуальный вопрос. В целом, согласно статданным, в Казахстане в год в среднем меняют свое имя, отчество или фамилию 12 тыс. человек. Это не значит, что люди полностью меняют свои данные. Речь идет о случаях, когда люди убирают окончания - ов, - ев, - ович, - овна, добавляют, некоторые ұлы и так далее. Но есть и случаи, когда человек полностью сменяет ФИО. Это не запрещено законом. Ведь в жизни бывают разные случаи, и если человеку не нравится его имя, он может сменить. Но там есть свои требования", –  добавил он.

Нет, по его словам, и каких-то требований по написанию имени.

"Каждый родитель сам имеет право выбирать, какой графикой написать, и как наречь своего ребенка. И нет списка запрещенных имен. Родители сами выбирают, но если есть матерные слова, то работники ЦОН могут рекомендовать не нарекать так ребенка своего. Можно давать детям и двойные имя и через дефис, или из двух слов, но не более двух слов должно быть. Вот такие требования. Но, если есть элементы брани или неблагозвучные слова, в 16 лет при получении удостоверения личности могут отказать в выдаче документов с таким именем и органы внутренних дел могут потребовать сменить имя", – резюмировал Талгат Уали. 

10 марта 2023 года в Минюсте рассказали, как можно поменять имя в Казахстане.

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